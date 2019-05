O Atlético estreou com o pé esquerdo na Copa Sul-Americana. Com uma atuação muito ruim, o Galo perdeu por 1 a 0 para o Unión La Calera, na noite dessa terça-feira (21), no estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, no Chile, pelo jogo de ida da segunda fase do torneio.

Com uma equipe formada em sua maioria por reservas, o Alvinegro pouco criou na partida e não conseguiu reagir após ver o meia Lobos abrir o placar, aos 18 minutos do segundo tempo.

Melhor para o La Calera que, mesmo sem apresentar um futebol envolvente, tomou a iniciativa das jogadas durante todo o duelo e foi premiado com o triunfo diante da sua torcida.

Para avançar no torneio, o Galo terá que vencer por dois gols de diferença no confronto de volta, marcado para a próxima terça-feira, no Independência. Caso o Atlético vença por 1 a 0, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o gol marcado fora de casa é critério de desempate.