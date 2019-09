Com um jogador a menos desde a expulsão de Igor Rabello, no fim do primeiro tempo, o Atlético foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo, neste domingo, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 18° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diego Souza e Alex Santana, para os cariocas, e Franco Di Santo, para o Galo, marcaram os gols do confronto. O resultado ampliou a sequência negativa do Galo no torneio, fazendo a equipe chegar à quarta partida seguida com derrota.

Diego Souza, cobrando pênalti marcado com a ajuda do VAR, nos acréscimos da etapa inicial, e Alex Santana, aos 20 minutos do segundo, colocaram o Botafogo à frente. No apagar das luzes, o argentino Di Santo diminuiu o marcador, aproveitando passe de Vinícius. O meio-campista escorou cruzamento vindo do lado direito e a bola ficou livre para o centroavante anotar seu primeiro tento pelo novo clube.

O revés fez o Atlético cair para o 8° lugar, estacionado nos 27 pontos. O Botafogo, por outro lado, chegou aos 26 pontos, subiu para a 10° posição e encostou no rival deste domingo.

Início promissor

O Atlético começou a partida no ataque. Logo aos três minutos, a primeira chance: em uma combinação entre Cazares e Fábio Santos, o lateral cruzou rasteiro. Marcelo Benevenuto apareceu para cortar e, na tentativa de afastar o perigo, quase marcou contra o patrimônio. Aos 12′, o equatoriano recebeu na esquerda, conduziu a bola em direção ao meio e, de fora da área, mandou rente à trave. Quatro minutos depois, foi a vez de Vinícius tentar de longe, mas a bola foi por cima do gol.