O Atlético pode perder, pelo menos momentaneamente, a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado (21). E isso acontece caso o Flamengo vença o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, em partida que será disputada às 19h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O rubro-negro carioca é um dos três times que podem ultrapassar o Galo nesta 22ª rodada. Mas isso só acontece caso o time de Jorge Sampaoli seja derrotado pelo Ceará, em confronto que será disputado neste domingo (22), às 16h, no Castelão, em Fortaleza.

Até com um empate na capital cearense, a liderança do Brasileirão segue sendo atleticana. Mas neste caso, pode acontecer de todos os integrantes do G-4 terem 39 pontos na noite deste domingo, com o Galo levando vantagem sobre todos pelo maior número de vitórias.

O Atlético lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 38 pontos. Logo depois aparecem Internacional, São Paulo e Flamengo, todos com 36. O cenário do empate dos quatro acontece caso os atleticanos empatem em Fortaleza e seus três concorrentes mais próximos, que jogam em casa, vençam.