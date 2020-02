O Atlético está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana. A delegação alvinegra já está na Argentina para o duelo de ida da primeira fase do torneio, que será disputado com o Unión, nesta quinta-feira (6), às 21h30, no estádio 15 de Abril, em Santa Fé.

Para o confronto com o time argentino, o Galo poderá ter cinco estreantes em torneios internacionais. Entre os 23 relacionados pelo técnico Rafael Dudamel, nunca disputaram uma partida longe do país: o goleiro Michael, o lateral-direito Maílton, o volante Adriano e os atacantes Dylan e Edinho.

Destes, Michael é quem está mais perto de debutar em jogos internacionais. Titular da meta alvinegra nos quatros jogos disputados pelo Atlético na temporada, o camisa 12 deverá ser mantido no onze inicial para o jogo desta quinta.

Na lateral-direita, Maílton, que chegou à Cidade do Galo em 2020, disputa um lugar no time com Patric. Cada um dos jogadores atuou em duas partidas nesta temporada.