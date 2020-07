O Atlético já decidiu em qual estádio mandará os próximos 10 duelos na temporada.

Há mais de 100 dias sem disputar uma partida oficial, devido à pandemia do novo coronavírus, o alvinegro faz os últimos ajustes para a volta e, sempre que for o mandante, usará o Mineirão como palco.

No domingo (26), o time comandado por Jorge Sampaoli será visitante contra o América, em duelo valido pela décima rodada do Mineiro, marcado para às 16h no Independência. Devido a Covid-19, as partidas não terão a presença de torcedores.

A primeira partida no Gigante da Pampulha acontecerá na próxima quarta-feira (29), contra o Patrocinense, às 21h30, pela 11ª e última rodada da fase classificatória do Estadual.