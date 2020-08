O Atlético tirou uma invencibilidade de mais de um ano e quatro meses do Flamengo no Maracanã contra equipes de outros estados ou países. A última derrota do time carioca, em casa, para um time que não seja do Rio de Janeiro, foi em 3 de abril do ano passado, por 1 a 0, para o Peñarol, do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Naquele confronto, válido pela terceira rodada do Grupo D, o time rubro-negro ainda era dirigido por Abel Braga. Lucas Viatri marcou, aos 43 minutos do segundo tempo o gol uruguaio.

Depois disso, o máximo que conseguiram diante do Flamengo foram empates. Isso aconteceu com o São Paulo, em 28 de setembro do ano passado, pelo Brasileirão, quando eles ficaram no 0 a 0. Antes, em 17 de julho, após o 1 a 1 com o Athletico-PR, os dois clubes decidiram a vaga nas semifinais da Copa do Brasil nos pênaltis, e o Furacão, que venceu o torneio, levou a melhor.

Este ano, o Flamengo já perdeu no Maracanã, no Campeonato Carioca, para o Fluminense, por 1 a 0. O jogo foi disputado em 29 de janeiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Na oportunidade, Jorge Jesus, ainda comandante rubro-negro, mandou a campo um time formado por atletas da base e jogadores que não eram muito aproveitados.