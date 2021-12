A última partida da Copa do Brasil aconteceu nessa quarta-feira (15), entre Atlético e Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, e infelizmente foi manchada por atos racistas de torcedores do Furacão, destinados à Massa, como ficou evidente em vídeos divulgados nas redes sociais. O clube alvinegro informou ao Hoje em Dia que a situação será apurada.

O Rubro-Negro já se manifestou nesta quinta-feira (16), em suas redes sociais: “O Athletico Paranaense tomou conhecimento, através de vídeos publicados nas redes sociais, sobre atos de racismo cometidos na partida de ontem, diante do Atlético-MG”.

Em resposta ao GE, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, da Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (DEMAFE) de Curitiba, também se manifestou e afirmou que tem conhecimento das imagens e dos vídeos e que eles serão investigados.

“Vamos saber em que circunstâncias esses atos ocorreram e, primeiramente, identificar as pessoas e responsabilizá-las, se for o caso. Vimos que se trataram de torcedores do Athletico Paranaense, pois eles estavam com as camisas do clube”, disse.