O Atlético Mineiro despachou o Tombense na tarde deste domingo (30), assim como no jogo de ida da final do Mineiro (2-1), e saiu vencedor também na grande decisão, desta vez, por 1 a 0. Foi o 45º título da história do alvinegro na competição.

Com o gol do volante Jair, marcado já nos acréscimos da primeira etapa, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli ficou com o caneco e deu a tão esperada volta olímpica do comandante argentino em terras brasileiras. O clube, por sua vez, não conseguia o feito desde 2017.

Numa proposta reativa, a equipe de Tombos tentou segurar os alvinegros nos 45 primeiros minutos de jogo, mas acabou castigada. Para se ter ideia do domínio atleticano, o goleiro Rafael só foi acionado aos 27 minutos.

Na segunda etapa, atrás do placar, o técnico Eugênio Souza tentou fazer mudanças de peças, mas, mais uma vez, sem sucesso. Dono das ações, o Atlético seguiu com a pelota nos pés e tentando concluir quando encontrava espaços. Apesar da ineficiência para ampliar o marcador, o magro triunfo foi suficiente para alcançar o objetivo final.