O Atlético divulgou a lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira (26), às 21h30, contra o Afogados da Ingazeira (PE), válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Em virtude de uma inflamação no tendão, o zagueiro Réver ficou fora da delegação que viajou na manhã desta terça (25) para Pernambuco. O atacante Diego Tardelli, ainda longe das condições físicas ideais, também não fez parte da lista de convocados.

Fica a expectativa então para a estreia de Savarino em uma competição em âmbito nacional com a camisa alvinegra. O atleta venezuelano já debutou pelo Galo, na derrota para a Caldense, por 2 a 1, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. A princípio, ele seria uma opção para o segundo tempo.

Ainda não se sabe qual equipe Rafael Dudamel levará a campo, mas, caso ele opte por escalar dois zagueiros, a formação deverá ser Michael; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Arana; Jair, Allan, Nathan, Otero e Hyoran; Di Santo.

Se preferir colocar Maidana na vaga de Réver e, assim, manter o esquema com três zagueiros, o alvinegro jogaria com Michael; Rabello, Maidana e Gabriel; Guga, Jair, Allan, Otero (Nathan) e Arana; Hyoran e Di Santo.