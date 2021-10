Chegou o dia do jogo mais esperado da edição 2021 do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (30), às 19h, no Maracanã, Flamengo e Atlético realizam o confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo tem 13 pontos a mais que o Rubro-Negro, que ocupa a 5ª posição atualmente, mas tem o segundo melhor aproveitamento na competição. O Alvinegro busca a vitória para pavimentar o caminho rumo ao título.

O confronto entre Flamengo e Atlético vem sendo comentado há semanas em todo o país. Dois dos elencos mais qualificados do futebol brasileiro em duelo que pode direcionar a briga pelo título nacional. O Galo soma 59 pontos em 27 partidas, enquanto o Flamengo tem 46 em 25. O Rubro-Negro está na 5ª posição, mas tem, no mínimo, três jogos a menos que Palmeiras (2°), Bragantino (3°) e Fortaleza (4°).

Caso vença o duelo do Maracanã, o Atlético chegará aos 62 pontos, 13 a mais que o vice-líder Palmeiras, que entrará em campo apenas no domingo. Já o triunfo é fundamental para o Flamengo, que pode diminuir a diferença para dez pontos com dois jogos a menos do que o Galo.

Os times chegam em momentos distintos para o jogo. O Galo está embalado com a classificação à final da Copa do Brasil e pela vitória de virada sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão. Já o Flamengo não vence há quatro partidas. O time foi eliminado na semifinal do torneio mata-mata para o Athletico-PR e também deixou escapar pontos importantes na Série A.

A sequência ruim cria desconfiança no trabalho do técnico Renato Gaúcho, criticado fortemente pela torcida e pela imprensa, e nos jogadores do badalado elenco. Artilheiro da equipe, Gabigol foi atingido com um copo de cerveja atirado por flamenguistas. A família do atacante também foi hostilizada após a eliminação na Copa do Brasil.

Se o artilheiro Rubro-Negro está em baixa, na Cidade do Galo o goleador vive grande fase. Hulk é o grande nome do Atlético na temporada. O camisa 7 soma 26 gols e 12 assistências em 2021. O jogador é fundamental para o Alvinegro no duelo desta noite.

Fonte: Estado de Minas