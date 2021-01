Com uma atuação ruim, especialmente no sistema defensivo, o Atlético perdeu por 3 a 2 para o Vasco, neste sábado (23), no estádio São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão, e perdeu a chance de se aproximar da liderança do campeonato.

O cruzmaltino chegou a abrir 3 a 0 no placar, com dois gols de Cano e um de Yago Pikachu. Hyoran, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, e Eduardo Sasha, descontaram para o Galo.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli permaneceu com 54 pontos, na quarta-colocação, e pode ver o Internacional, líder do campeonato, aumentar de cinco para oito pontos, caso o Colorado vença o Grêmio, neste domingo. Após o encerramento desta rodada, o Atlético terá um jogo a menos do que a equipe gaúcha.

O Vasco, por sua vez, chegou aos 35 pontos, subiu para a 14ª colocação, deixando a zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo agora torce para que Sport, Bahia e Fortaleza não vençam neste domingo, para permanecer fora do Z-4.

O Atlético volta a campo na próxima terça-feira, para enfrentar o Santos, às 20h, no Mineirão, em duelo atrasado da 28ª rodada da competição.

No mesmo dia e horário, o Vasco vai duelar com o Palmeiras, no Allianz Parque, em confronto válido pela 1ª rodada do Brasileirão, que também foi remarcado.

Lance capital

Melhor no início da partida, o Galo teve a chance de abrir o placar logo aos 12 minutos. Após a bola bater no braço do lateral-direito Léo Matos, dentro da área, o árbitro Vinícius Gomes Gonçalves, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti.

Na cobrança, Hyoran desperdiçou, acertando o pé da trave direita de Fernando Miguel.

Cinco minutos depois, em um erro de comunicação entre Guilherme Arana e o goleiro Éverson, o próprio Matos serviu Cano, que, de frente para o gol vazio, só empurrou as redes para abrir o marcador em São Januário.

No segundo gol vascaíno, aos 31 minutos, novamente participação de Léo Matos, que cruzou na primeira trave para Yago Pikachu, que se antecipou ao zagueiro Gabriel para ampliar.

Segundo tempo

Ainda atordoado pela desvantagem no placar, o Atlético voltou a errar no sistema defensivo.

Aos 13 minutos, Cano recebeu nas costas dos zagueiros do Galo, dominou e bateu de primeira, marcando um belo gol para os donos da casa.

O Alvinegro de Minas ainda esboçou uma reação com gols de Hyoran e com Sasha, este último já aos 48 minutos, quando restava pouco tempo para o apito final.

Fonte: Hoje em Dia