A Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), militares do 63º Batalhão da Polícia Militar e funcionárias do Creas e do Cras promoveram, nessa segunda-feira (24), na praça Getúlio Vargas em Formiga, mais um ato de conscientização contra a violência doméstica.

Uma funcionária do Cras foi maquiada, como se tivesse sofrido agressões físicas, despertando em quem passasse pelo local uma reflexão sobre os abusos contra a mulher.

Mulheres que já foram atendidas pelo Programa de Proteção destacaram a importância do trabalho realizado no município.

Neste mês, a Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) completou 14 anos e, por esse motivo, agosto se tornou um marco jurídico de conscientização à denúncia e mobilização da sociedade para coibir todas as formas de violência contra a mulher.