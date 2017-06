Depois de atos no Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre, o movimento das Diretas Já promete fazer um grande ato na sexta-feira (16), em Belo Horizonte, para pedir a saída do presidente Michel Temer (PMDB) e a mudança na lei para que o povo possa escolher diretamente seu sucessor. O protesto já tem mais de 15 artistas, em sua maioria mineiros, previstos para se revezar em um palco a partir das 19h na Praça da Estação.

Em Belo Horizonte, evento ocorre junto com um congresso da União Nacional dos Estudantes. O ato-show das Diretas começa com uma concentração às 16h na praça Afonso Arinos, no Centro da capital. De lá, o grupo segue em passeata com blocos de carnaval, como Volta Belchior e Chama o Síndico, até a praça da Estação para os shows.

Entre os músicos confirmados pela UNE estão Fernanda Takai do Pato Fu, Aline Calixto, Pereira da Viola, Sérgio Pererê, Titane, Marina Machado, Vítor Santana e Celso Adolfo. Também virão Flávio Renegado, Maurício Tizumba e outros. O nome de Rogério Flausino e Samuel Rosan também estão sendo confirmados pela organização, mas os artistas negam que participarão.

Segundo a presidente da Une, Carina Vitral, artistas e políticos vão se revezar nas falas pelas eleições diretas para presidente. “Esperamos pelo menos 50 mil pessoas, porque vamos somar o evento da UNE e os movimentos sociais de BH pelo Fora Temer. Só indo para a rua vamos poder mudar o quadro e tentar promover eleições diretas no país.”

Pelas regras atuais, se o presidente Michel Temer, suspeito de corrupção, formação de quadrilha e obstrução da Justiça, cair, sua substituição será por eleição indireta, já que a vacância ocorre nos dois últimos anos de mandato. Tramitam na Câmara e Senado duas propostas que podem mudar a Constituição, instituindo eleições diretas para presidente e vice também nos últimos anos de mandato.