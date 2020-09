Pelo menos 18 pessoas foram presas neste sábado (5) nas cidades de Melbourne e Sydney, na Austrália, durante vários protestos que reuniram centenas de pessoas contra as medidas de confinamento impostas para enfrentar a pandemia da covid-19.

Em Melbourne, onde há um segundo confinamento devido à pandemia, a polícia e os manifestantes entraram em confronto que resultou na prisão de cerca de 15 pessoas, de acordo com informações da Polícia do Estado de Victoria.

Ainda segundo os agentes, 14 manifestantes foram presos por violação das normas de confinamento impostas na segunda cidade mais populosa da Austrália desde 9 de julho, enquanto outra pessoa foi presa por agredir um policial.

As manifestações não autorizadas repetiram-se em várias cidades do país onde os participantes sem máscaras gritavam “Liberdade” e protestaram contra as medidas de confinamento ou a exigência de usar máscaras faciais.