Redação Últimas Notícias

O prazo para pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA 2020) terminou no mês de março.

O município de Formiga conta com uma frota de aproximadamente 48 mil veículos e, até o momento, 11.397 deles estão com o pagamento do imposto atrasado. Somados, os valores dos débitos se aproximam de R$2,2 milhões, o que representa 27% dos veículos cadastrados com obrigatoriedade de quitar o IPVA.

Os proprietários dos veículos com o IPVA em atraso poderão fazer o parcelamento do mesmo pelo site www.fazenda.mg.gov.br.