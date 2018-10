Redação Últimas Notícias

Uma pessoa morreu após ser atropelada por um veículo de passeio, na manhã deste sábado (27), na rodovia MG-050, em Formiga.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi registrado no km 210. O motorista do veículo seguia sentido Formiga/Córrego Fundo quando foi surpreendido pela vítima que pulou de um barranco na pista de rolamento.

A PMRv suspeita de suicídio.