Na madrugada deste domingo (12), foi registrado um atropelamento no estacionamento de um shopping na cidade de Divinópolis.

A equipe do Samu foi acionada e, chegando ao local, socorreu um homem de 35 anos. Ele estava consciente, com escoriações nas pernas.

O homem recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para o hospital da cidade.

Cerca de 40 minutos depois, o Samu recebeu uma outra solicitação para atendimento no mesmo local.

Desta vez, uma agressão física. De acordo com o solicitante, a vítima era o responsável pelo atropelamento ocorrido momentos antes.

Foi empenhada a Unidade de Suporte Básico (USB) de Divinópolis. A equipe fez o atendimento do jovem, de 18 anos. De acordo com a equipe do Samu, ele estava consciente, porém muito alcoolizado.

A PM foi acionada para registrar a ocorrência.

