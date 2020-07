Nesta quarta-feira (15), na página do instagram do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal – @forum.animal será realizada uma live com o tema: Atuação do PMMG em defesa da fauna através da Cedef (Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna).

A convidada para tratar do assunto é a promotora Luciana Imaculada de Paula que, durante muitos anos, atuou na Promotoria de Meio Ambiente de Formiga. Atualmente ela é coordenadora estadual do Cedef e mestre em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e doutoranda em Ciência Animal pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O bate papo está marcado para às 19h.