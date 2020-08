A Câmara Municipal de Formiga realizará, às 18h da próxima quarta-feira (19), em seu plenário uma Audiência Pública sobre o Projeto de Lei Complementar 074/2020, que dispõe sobre a revisão do Código de Obras do Município.

A sessão foi convocada pela Comissão de Serviços Públicos Municipais do Legislativo, formada pelos vereadores Joice Alvarenga, Marcelo Fernandes e Flávio Martins.

Em 2018 e 2019, a comissão realizou três audiências sobre o tema, mas o Executivo retirou o projeto e enviou um novo neste ano, o que levou à organização dessa nova sessão.

O encontro será transmitido pelo canal “Câmara Formiga” no YouTube e pela página oficial do Legislativo no Facebook, a Câmara Municipal de Formiga.