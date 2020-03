Da Redação

A população dos municípios lindeiros ao Lago de Furnas abraçaram de vez a causa de buscar o estabelecimento (por força de lei), de uma cota mínima para o lago, permitindo o uso múltiplo das águas, sem nenhum comprometimento na geração de energia.

Prova disso foi o comparecimento em massa de pessoas na Audiência Pública realizada nesse sábado (7), na cidade de São José da Barra.

O evento contou com a presença de uma comitiva da cidade de Formiga formada pelo prefeito Eugênio Vilela, o secretário de Saúde Leandro Pimentel, além do vereador Marcelo Fernandes, empresários e representantes da sociedade civil organizada.

Estiveram presentes também, os Deputados Federais Emidinho Madeira, Diego Andrade, Odair Cunha, Fabiano Tolentino, Deputados Estaduais Dalmo Ribeiro, Antonio Carlos Arantes, Ulisses Gomes e Mario Henrique Caixa.

Cerca de 30 prefeitos, vices, vereadores, presidentes das associações e o promotor de Justiça Cristiano Cassiolato também marcaram presença.

Do Circuito Grutas e Mar de Minas estavam os prefeitos de Formiga, Córrego Fundo – Erica Leão, Pimenta – Ailton Sapinho (Sapinho) e o vice-prefeito de Cristais, Atael, além de secretários municipais.

Do Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra estiveram presentes os prefeitos das seguintes cidades: Carmo do Rio Claro, Delfinópolis, Guapé, Alpinópolis, Ibiraci, Capitólio, São José da Barra, Ilicínea, Piumhi, Claraval, São João Batista do Glória, Pratápolis

A audiência pública terminou com uma carreata até a usina de Furnas, onde foi cantado o Hino Nacional para encerramento do protesto.

