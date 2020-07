Da Redação

A Comissão de Saúde da Câmara de Formiga realizará na próxima terça-feira (4) uma audiência pública sobre o enfrentamento à Covid-19 no município.

Um dos temas a serem abordados é a testagem em massa da população do município.

De acordo com o presidente da comissão, Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping), foram convidados para a audiência o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, o secretário de Saúde, Leandro Pimentel e entidades de Saúde do município.

A população poderá acompanhar a audiência, que terá início às 18h, de forma remota, acessando a página da Câmara no Youtube.

“Esse é um assunto do meu total interesse e da comunidade formiguense, por isso eu quero que a população esteja atenta, acompanhando tudo que tem sido feito. Por isso fica aqui meu convite para que todos assistam, enviem perguntas pelo Portal do Legislativo, Facebook, Youtube. Teremos a presença de autoridades, convidados. Esta será uma oportunidade para que esclareça onde todo o orçamento destinado à prevenção e combate a Covid-19 foi realmente investido”, afirmou.

Questionamentos

Há duas semanas, a Comissão Especial de Saúde enviou ofício ao secretário de Saúde, Leandro Pimentel, solicitando informações sobre investimentos e as ações na área de saúde perante a pandemia.

De acordo com o documento, foram solicitadas cópias de todas as pesquisas de preço, contratos, notas fiscais, cheques, ordens bancárias e empenhos relacionados com a compra de equipamentos, produtos e serviços para o combate ao novo coronavírus, e onde foram alocados, com nome do local, os produtos e as quantidades além de informações sobre testagem.

A Comissão de Saúde do Legislativo é formada pelos vereadores Sandrinho da Looping (presidente), Marcelo Fernandes (relator) e Joice Alvarenga (membro). Na ocasião do envio do ofício, o relator da comissão optou por não assiná-lo, considerando mais eficaz o agendamento de reunião com o secretário de Saúde para acesso aos dados solicitados.