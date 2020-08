A Comissão Especial de Saúde da Câmara Municipal de Formiga realizou uma audiência Pública, na terça-feira (4), para discutir as medidas tomadas na cidade contra a Covid-19.

A sessão contou com debates e 1.309 visualizações individuais na transmissão oficial do Facebook, maior quantidade de visualizações na página do Legislativo neste ano.

O encontro foi presidido pelo presidente da comissão, Sandrinho da Looping, que contou com o auxílio de Marcelo Fernandes (relator) e Joice Alvarenga (membro).

Estiveram presentes ainda, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, a provedora da Santa Casa de Caridade de Formiga, Myrian Araújo Coelho, o presidente da Associação Médica, Marcelo Batista, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rogério Iunes, o presidente da Acif/CDL, Silvino Luciano Silva, e os vereadores Mauro César e Sidney Ferreira.