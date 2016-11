Uma audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) ocorrerá em Formiga nesta quarta-feira (30). O encontro será no Plenário da Câmara Municipal, a partir das 10h30 e discutirá a precariedade dos serviços de internet e telefonia móvel e fixa na cidade.

A participação maciça da comunidade é indispensável, pois são comuns no município interrupções nesses serviços de até três dias, sem prévio aviso ou notificação aos usuários sobre causa ou previsão de reestabelecimento. Além disso, os clientes não recebem desconto nas faturas após os problemas.

As reclamações também são constantes na área rural da cidade. Segundo moradores do distrito de Ponte Vila, a instalação de mais uma antena de telefonia na região piorou o sinal de todas as operadoras ao invés de melhorá-lo.

O agendamento da audiência foi feito pela equipe do deputado estadual Gustavo Valadares, em atenção ao pedido dos vereadores Mauro César e Arnaldo Gontijo.

Estarão presentes na audiência, representantes das operadoras e da Anatel.