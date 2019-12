A Organização dos Estados Americanos (OEA) divulgou o relatório final da auditoria do resultado das eleições gerais da Bolívia. O organismo afirma que houve manipulação dolosa (com intenção de cometer o crime) e graves irregularidades, fatos que impossibilitam a validação do resultado.

O pleito aconteceu no dia 20 de outubro e, após uma apuração questionável, foi anunciada a vitória do então presidente candidato à reeleição Evo Morales, em primeiro turno. A OEA realizou uma auditoria que, em um relatório preliminar, já apontava para fraudes no processo. No dia 10 de novembro, pressionado pelas Forças Armadas, Morales renunciou e pediu asilo político no México.

“O relatório final da auditoria representa a seriedade do trabalho da organização. Foi um processo evolutivo que começou há muitos meses e em cada etapa a organização cumpriu sua tarefa com responsabilidade, afinidade com seus valores e princípios e aderência aos diferentes acordos firmados com o governo boliviano. O povo boliviano e seu governo precisavam de certeza em relação ao processo eleitoral e, para isso, solicitaram o apoio da organização. Nem eles nem o restante dos estados membros da OEA mereceram outra resposta além do trabalho excepcional e profissional da missão de auditoria refletida neste relatório”, disse Luis Almagro, secretário-geral da OEA.

