As escolas da rede municipal de ensino de Formiga estão preparadas para receber os alunos na volta às aulas nesta segunda-feira (10).

Também nesta segunda, terá início o ano escolar nas unidades estaduais.

O calendário escolar se estende até 16 dezembro. As datas foram definidas pela Secretaria de Estado de Educação (SEE). As férias de julho estão previstas para 13 a 25.

Os recessos do Carnaval e da Semana da Criança e do Professor também já foram divulgados. Entre 24 a 26 de fevereiro, os alunos não terão aulas para curtir a folia momesca. De 12 a 16 de outubro, as aulas também serão suspensas em comemoração aos dias da Criança (12) e do Professor (15).