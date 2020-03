A Prefeitura de Carmo do Cajuru informa que a partir desta terça-feira (16), serão suspensas as aulas das escolas municipais pelos próximos 15 dias. A orientação é que as escolas particulares e estaduais sigam o mesmo procedimento.

A decisão é uma prevenção ao coronavírus, diante do aumento de casos em todo o país. Até o momento, Carmo do Cajuru não tem nenhum caso confirmado nem notificado.

Outras medidas também estão presentes no decreto, como a suspensão dos atendimentos de fisioterapia, psiquiatria, neurologia e outras especialidades, além dos grupos educativos, como de hipertensão e diabetes, também por 15 dias.

Em vídeo divulgado em suas redes sociais e também nas da Prefeitura, o prefeito Edson Vilela ressaltou a importância de cuidar da saúde nesse momento, em um esforço coletivo para evitar que a doença chegue a Carmo do Cajuru. “Esse é um momento para trabalharmos conjuntamente em prol da vida e da saúde de todos. É preciso lavar bem as mãos e utilizar álcool em gel, evitar lugares fechados e aglomerações. Nesse momento, ficar em casa é a melhor opção”.