Nesta terça-feira (6), será publicado o Decreto 8868 que estabelece que “permanecem suspensas as aulas presenciais, por tempo indeterminado, em todo o território municipal, nas escolas públicas, englobando todos os níveis de ensino, como medida preventiva à propagação do agente coronavírus, causador da Covid-19”.

De acordo com a administração municipal, o semestre letivo já está no final e a situação volta a ser avaliada nas próximas semanas.

Os estabelecimentos de ensino integrantes da rede privada, terão seu funcionamento autorizado, desde que observadas as medidas e protocolos sanitários dispostos no Plano “Minas Consciente – Retomando a Economia do Jeito Certo” do Governo do Estado de Minas Gerais, bem como àquelas editadas pelo Poder Executivo Municipal.

Confira aqui o decreto:

Fonte: Decom