Pela terceira vez, a Mão Amiga sediará cursos profissionalizantes oferecidos pela Mastertec Cursos e Treinamentos.

As aulas acontecem na segunda (5), terça (6) e quarta-feira (7) e cada aluno deve ficar atento ao dia e horário em que está matriculado.

As matrículas para as aulas que se iniciam na próxima semana, foram realizadas durante os meses de junho e julho. Os cursos ainda contam com algumas vagas disponíveis.