Toda sexta-feira, a partir das 8h, estão sendo realizadas aulas de Yoga no pátio do Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (Casa do Engenheiro). A atividade é ministrada pela professora Rúbia Ribeiro, na parte externa da casa. Trata-se de um tempo oferecido para se relaxar e criar momentos de serenidade no dia-a-dia.

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, é apoiadora da iniciativa, que é aberta ao público em geral. Para participar, não é necessário fazer inscrição. Basta comparecer ao local, no horário da aula, munido de seu mat (tapete próprio para se realizar a prática do Yoga) e roupas leves.

De acordo com a Prefeitura, a atividade tem tido uma boa adesão com a participação de pessoas de várias idades que tiram um tempinho de suas vidas para dedicarem a si mesmas, em um momento privilegiado, acalmando corpo e mente.

Entre os vários benefícios do Yoga, pode-se citar que a prática ajuda a tonificar a musculatura, desenvolve a flexibilidade, melhora a respiração e a postura, diminui o estresse, reduz dores no corpo, ajuda na digestão, fortalece articulações e melhora o equilíbrio.