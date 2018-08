Aulas de Zumba gratuitas para a população são oferecidas em Córrego Fundo pela Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A atividade faz parte do projeto “Sempre na Ativa”, iniciado em março do ano passado. O projeto busca promover a interação da comunidade, envolvendo todas as pessoas em atividades esportivas e de entretenimento.

As aulas, voltadas para a população trabalhadora da cidade, são ministradas pelo professor Maycon Silva. Podem participar pessoas de qualquer idade e gênero.

As aulas ocorrem no bairro Imaculado Coração de Maria (Córrego Fundo de Baixo), às segundas-feiras, das 19h às 20h, na quadra coberta da Escola Municipal Rafael José Alves.

Nas quartas-feiras, as aulas ocorrem na quadra anexa à sede da Secretaria de Políticas Sociais (quadra do Djalma), das 19h30 às 20h.