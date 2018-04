A fiscalização será ampliada no processo de formação de condutores e retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran/MG) será implantado um sistema de telemetria e videomonitoramento do processo do candidato.

Os detalhes sobre as novas medidas serão divulgados nesta terça-feira (3). Para o Detran, “a tecnologia visa garantir a qualidade, segurança, transparência e eficiência no processo de formação e aperfeiçoamento dos condutores no Estado de Minas Gerais”.

Renovação

No início deste ano, uma resolução que exigiria o teórico para os motoristas no momento da renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) causou polêmica. Milhares de pessoas foram para as redes sociais para criticar a regra. O principal argumento é que a medida era uma forma de arrecadar dinheiro. Até mesmo uma petíção pública on-line foi criada, onde mais de 70 mil pessoas assinaram.

Antes mesmo dela entrar em vigor, o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, determinou, em 17 de março, que o diretor do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), Maurício Alves, revogasse a norma.

