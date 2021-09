A partir do dia 20 de setembro, as aulas presenciais da rede municipal e estadual de ensino em Formiga retornarão de forma gradativa e no sistema híbrido, de acordo com as diretrizes do Decreto 8969. O Decreto completo está disponível no site da Prefeitura.

Para melhor receber os alunos, os profissionais administrativos e pedagogos retornam amanhã (9). Na segunda-feira (13), é a vez dos professores e assistentes de educação infantil, e a partir de 20 de setembro para os alunos, conforme a escala seguinte:

✅ Na Rede Municipal:

➡️ Dia 20/9: para alunos matriculados nos anos iniciais (1º ao 5º ano);