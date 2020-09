O governo de Minas liberou o retorno de aulas presenciais nos cursos de pós-graduação. A informação foi repassada em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (3), pelo secretário-adjunto de desenvolvimento econômico do estado, Fernando Passalio.

“As universidades, faculdades, instituições de ensino superior que ministram cursos de pós-graduação lato sensu, especializações, e stricto sensu, mestradoe doutorado, estão autorizados a funcionar presencialmente. É um avanço para o setor da educação”, informou Fernando.

Segundo ele, vários estudos foram feitos para embasar a decisão de colocar a atividade na onda amarela do programa Minas Consciente. “Consideramos que é um público adulto e que, na grande maioria, as aulas são nos finais de semana e em dias espaçados”, afirmou.

Já as aulas em escolas do ensino fundamental e médio não têm previsão de retorno ao formato presencial. O secretário-adjunto de Saúde de Minas, Marcelo Cabral, informou que, embora haja diálogo do governo com segmentos da educação, ainda não foi possível determinar o retorno.