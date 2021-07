Com a extensão da autorização de funcionamento das escolas para o ensino médio em Belo Horizonte, os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual poderão retornar às salas de aula a partir do dia 3 de agosto, na capital.

As aulas do 9º ano do ensino fundamental da rede do Estado também serão retomadas, assim como as atividades do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que haviam se iniciado no dia 12 de julho.

Já o retorno das atividades presenciais para alunos do 6º ao 8º ano do ensino fundamental e os demais anos do ensino médio da rede estadual ainda não tem data para ocorrer. “O avanço para outros níveis de ensino será avaliado após um período mínimo de 14 dias de retorno, em consonância com o Plano Minas Consciente e as determinações da administração municipal”, detalha a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), por meio de nota.

As normas do Minas Consciente preveem o ensino híbrido para o último ano de cada etapa escolar em municípios que se enquadram na onda amarela do programa, como Belo Horizonte. Embora a capital não tenha aderido a ele, as escolas estaduais obedecem às regras do projeto, além de estarem sujeitas às decisões municipais.