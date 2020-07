O governador Romeu Zema (Novo) afirmou nessa sexta-feira (17) que as aulas presenciais das escolas públicas vão ser retomadas ainda no segundo semestre de 2020.



A informação foi anunciada por Zema em entrevista à rádio Itatiaia. Apesar da afirmação, o governador não precisou uma data específica.



“Não sabemos ainda, mas quero lembrar: é o meu maior anseio que essas aulas voltem o quanto antes. Eu sei que as crianças em casa não estão aprendendo tanto quanto poderiam com aulas presenciais. Queremos fazer isso o quanto antes. O que eu puder fazer para agilizar, com segurança (…) Vamos fazer”, explicou Zema.



Desde o início da pandemia de coronavírus, ainda em março, as aulas presenciais foram interrompidas no Estado. Em maio, a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) iniciou a modalidade virtual de aulas, a partir do programa Se Liga na Educação que transmite diariamente pela Rede Minas – TV pública do Estado – aulas para os estudantes mineiros.