O Setor de Controle de Endemias divulgou o resultado do quarto Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LirAa) deste ano no município de Formiga.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 26 deste mês e ficou constatado que o município encontra-se em estado de alto risco de epidemia de dengue.

Segundo informações do gerente de Endemias, Carlos Antônio de Castro, o índice de infestação predial nesta quarta fase foi de 5,5, número maior do que o índice do terceiro levantamento realizado entre os dias 6 e 9 de agosto e que totalizou 2,5.

As estatísticas apontam que, com resultado entre 0 e 0,9, o município enquadra-se em situação de baixo risco. De 1,0 a 3,9, é médio risco e, acima de 4,0, é considerado alto risco.