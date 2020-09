A chanceler Angela Merkel está preocupada com o aumento de casos do novo coronavírus na Alemanha. A afirmação foi feita pelo seu porta-voz, Steffen Seibert, nesta segunda-feira (28).

“A evolução do número de contágios é de grande preocupação para nós. Podemos ver em nossos vizinhos europeus onde isso pode levar”, declarou Seibert.

O porta-voz de Merkel fez um apelo para que os cidadãos que respeitem as regras estritas de higiene e de distanciamento físico.

Em uma reunião com os integrantes de seu partido, União Democrata-Cristã (CDU), Merkel advertiu que os novos casos – quase 2 mil diários atualmente – poderiam subir para 19.200 até o Natal se a tendência persistir, afirmaram fontes do partido à agência France Presse.

A advertência de Merkel acontece um dia antes de uma videoconferência com as autoridades dos 16 estados federais do país sobre as próximas medidas que devem ser adotadas para tentar controlar a epidemia. As medidas podem atingir as reuniões familiares.