Camacho suspendeu as aulas presenciais e proibiu o funcionamento de bares com público. O decreto com novas restrições foi publicado na sexta-feira (10).

A decisão foi tomada após o município, de pouco mais de 3,1 mil habitantes, registrar o maior índice de casos ativos durante toda a pandemia da Covid-19. Atualmente, 21 pessoas estão em tratamento contra a doença e uma idosa está internada.

A maior parte está nos mesmos núcleos familiares. “As pessoas têm deixado de seguir os protocolos sanitários, como o uso de máscaras”, afirmou o secretário de Saúde, Júlio Lopes. Para ele, a queda nos indicadores e a vacinação fizeram com que a população baixasse a guarda.

Lentidão da vacinação



O secretário também reclama da quantidade de doses da vacina contra a COVID-19 enviada ao município. Enquanto alguns da região já finalizaram o ciclo de primeira dose em adultos com mais de 18 anos, a cidade ainda está na faixa etária de 22.