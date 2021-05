Ao menos 157 cidades em Minas Gerais registraram falta de vacinas contra Covid-19 nesta semana, conforme levantamento da Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgado nessa sexta-feira (21). No Brasil, o número ultrapassou a casa dos milhares.

A principal falta, de acordo com a pesquisa, ocorre em doses do Instituto Butantan, da vacina CoronaVac, apontada por 87,9% dos municípios que ficaram sem doses, ante 11,5% dos que computaram ausência de imunizantes da Fiocruz.



“Analisando os dados sobre a falta de vacinas nesta semana por tamanho de Município, identificou-se que a falta se dá de forma uniforme em Municípios de pequeno e médio portes, ambos com 31%. Em grandes cidades esse percentual cai para 15%”, informa o CNM.

Kit intubação

Pelo menos 101 municípios em Minas Gerais alegaram risco de falta de insumos para o “kit intubação”, usado em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para tratar pacientes com quadros graves de Covid-19.