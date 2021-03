Cancelamento é o conceito da vez, palavrinha famosa que tem passado de boca em boca sempre ganhando roupas novas. Na essência, nada mais é do que um julgamento perpétuo ao que consideramos um erro grave do outro. Diante da nossa incapacidade de perdoar e esquecer, cancelamos as pessoas.

Nada que nunca tenha sido feito ao longo da história, mas, nos tempos atuais, o cancelamento ganha proporções compatíveis com o alcance da Internet. Ou seja, o cancelado é cancelado publicamente e por muito mais gente.

Talvez a pessoa tenha feito mesmo algo muito grave, mas o que vemos é um movimento para que repensemos este tipo de punição. Às vezes, ela é justa, às vezes, não. E isso serve pra gente com a gente mesma, quem nunca sofreu uma autopunição?

Todos nós conhecemos alguém que se cancelou, que nunca se perdoou por um erro do passado, por uma escolha, por uma estrada, por uma palavra que não deveria ter sido proferida. Há quem se cancele por toda uma vida! E sofre, é claro!