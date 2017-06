A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig está instalando 1.900 religadores trifásicos na rede de distribuição que atende 8,2 milhões de clientes em Minas Gerais.

Segundo a companhia, mais de R$80 milhões estão sendo investidos na compra desses equipamentos, que devem melhorar a qualidade do fornecimento de energia para todas as regiões do estado. Além disso, os novos aparelhos devem diminuir os custos com deslocamentos das equipes durante os serviços de manutenção.

De acordo com o gerente de Automação e Planejamento da Operação da Distribuição da Cemig, Marcos Arruda, o grande benefício da instalação desse equipamento é o aumento da flexibilidade operativa, o que proporciona redução do número de clientes atingidos nas interrupções e também redução do tempo médio de duração das interrupções.

“Com esses novos equipamentos, esperamos uma melhoria nos indicadores que medem a qualidade do fornecimento de energia, com redução no tempo e na quantidade das interrupções para os clientes da Cemig. Esperamos, ainda, redução no número de interrupções, principalmente em redes rurais extensas e com número elevado de clientes, cujo atendimento tende a ser mais demorado devido à distância percorrida pelas equipes até os locais da manutenção”, afirma Marcos Arruda.

Além dos religadores trifásicos, a Cemig está instalando 950 religadores monofásicos, que impactam na redução do número de interrupções, principalmente nas áreas rurais.

O equipamento

O religador é instalado no poste para proteger o sistema elétrico e reduzir o efeito das falhas transitórias que interrompem o fornecimento de energia, como o toque acidental de árvores na rede. Ele atua isolando o trecho com problemas e possibilitando a conexão em outro circuito próximo, que passa a ser a fonte de alimentação.

O religador atende à especificação técnica que assegura conformidade com o conceito de smart grid, acrescentando novas funcionalidades importantes para a operação do sistema elétrico, como localização a distância de defeitos na rede, reconfiguração automática e oscilografia para análise de ocorrências.