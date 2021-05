Na manhã desta quinta-feira (20), por meio de parcerias entre Polícia Militar, Poder Executivo, Poder Legislativo e Consep, foi adquirido o automóvel, 0 KM, Renault Duster, o qual será destinado ao Grupamento da Polícia Militar em Córrego Fundo.

O veículo foi adquirido pelo Consep através de uma verba repassada pela Prefeitura do município.

O valor foi adquirido pelos vereadores da legislatura passada, com o valor final do repasse de R$120 mil, propiciando o custeio da compra do veículo, caracterização e instalação dos componentes, tornando uma viatura policial com toda a operacionalidade necessária.

Na ocasião, estiveram presentes, o sargento PM Mateus, comandante do Destacamento de Córrego Fundo, sargento Márcio, Almoxarife do 63º BPM, a presidente do Consep Maria Inês, e o vereador Fabinho, representando os Poderes Executivo e Legislativo.