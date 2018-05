O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou, no dia 10 deste mês, a sentença de condenação penal do autor confesso do homicídio que tirou a vida de Eric André Rocha Monteiro, de 30 anos, em agosto de 2017, na cidade de Bambuí.

Eric André Rocha Monteiro foi atingido por um golpe pelo autor Ricardo André dos Santos, de 35 anos, em uma confraternização de amigos em uma residência da rua José Manuel Gomes, 539, Bairro Jardim América.

Segundo a publicação, as circunstâncias do crime não foram normais, já que a vítima foi atingida por um golpe no momento em que todos estavam com a atenção voltada para a briga de duas mulheres.

Ricardo André dos Santos foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão.