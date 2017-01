Uma dupla de criminosos que furtou apartamentos em Formiga e Divinópolis, flagrada em dezembro do ano passado por câmeras de segurança, foi presa na cidade de em São José do Rio Preto, na quarta-feira (11).

I. N. S., de 43 anos e A. D. N., de 30 anos, foram presos após furtarem bens de três apartamentos de um mesmo prédio, na segunda-feira (8), na Vila Ercíclia, em São José do Rio Preto. Na ocasião, os ladrões usaram chaves michas (chaves falsas) para abrir os apartamentos e levaram joias, dinheiro e eletrônicos, mesmo método usado em Formiga e região.

Após os furtos, investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto iniciaram as investigações e conseguiram diversas imagens de câmeras de segurança que mostravam os criminosos chegando e depois deixando o prédio, já com os objetos furtados. Também foi possível identificar a placa de um carro utilizado na ação delituosa.

A partir daí, a polícia descobriu que o carro pertencia a uma locadora de veículos da capital paulista e que havia sido alugado no dia 17 de dezembro. Com base nessas informações, a DIG entrou em contato com policiais militares e rodoviários de São Paulo, para auxiliar na abordagem do veículo suspeito.

Policiais da DIG de Rio Preto já estavam a caminho de São Paulo quando foram informados por policiais militares que o carro com um dos suspeitos já havia sido abordado. Os policiais civis então pediram apoio ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), para onde o suspeito foi levado.

Os policiais identificaram I. N. S. como um dos homens que apareciam nas imagens. Segundo a polícia, ele confessou a autoria do furto e permaneceu preso.

Depois disso, as investigações continuaram, levando até a casa de outro suspeito: A. D. N., localizado em uma casa no bairro Campos Elísios, ainda em São Paulo. No local, foram apreendidos diversos objetos furtados nos apartamentos, que posteriormente serão devolvidos às vítimas.

A dupla vai responder pelo crime de furto qualificado. Na mesma casa onde um dos suspeitos foi preso, a polícia flagrou também uma idosa de 85 anos conhecida como “vovó do tráfico” pelos policiais daquela região. Ela estava com um tijolo de maconha e várias porções da mesma droga, já embaladas para comércio. A idosa foi presa em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos indivíduos é sobrinho e o outro, neto da idosa e eles também responderão por tráfico de drogas.