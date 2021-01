O presidente da Assembleia Consultiva do Povo da Indonésia, Bambang Soesatyo, confirmou a queda de um avião da companhia área local Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo, neste sábado (9), informa a agência de notícias estatal Antara.

O voo SJ182 decolou do aeroporto de Jacarta às 14h35 (4h35, no horário de Brasília) com destino à cidade de Pontianak, mas perdeu contato com a torre de controle cerca de cinco minutos após a decolagem.

Autoridades confirmaram que havia 62 pessoas a bordo — sete crianças e três bebês —, além de 12 tripulantes.

Imediatamente as buscas começaram nas proximidade de Mil Ilhas, onde possivelmente ocorreu a queda na expectativa de encontrar sobreviventes e destroços.