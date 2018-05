Diversas autoridades, comerciantes, bancários e membros da sociedade civil de Bambuí se reuniram na manhã desta quarta-feira (16) para definir metas de ação para a implantação definitiva de câmeras de vídeomonitoramento 24 horas por dia em pontos estratégicos da cidade.

Foram tratados temas pertinentes e formada uma comissão para iniciar o processo de implantação do programa o mais breve possível.

O comandante da 241ª Companhia PM, capitão Bittencourt, marcou presença e explicou sobre os efeitos positivos que o sistema trará à sociedade. “Na sede da Companhia, em Arcos, implantamos o ‘Olho Vivo’ em 2013 e a redução criminal teve um aumento significativo. De lá para cá, graças à eficácia e efetividade do monitoramento. Com ele é possível ampliar a prevenção e a repressão qualificada de forma substancial”.

De acordo com o comandante, quem ganha é a sociedade como um todo. “Como Bambuí também pertence à nossa Companhia, temos o compromisso de envolver os variados segmentos sociais para que este importante processo venha trazer grandes avanços na segurança pública da cidade”, enfatizou o oficial.

Já o comandante da Polícia Militar de Bambuí, tenente Rogério, observou os avanços obtidos nos últimos meses na segurança, mas deixou claro que todos devem se mobilizar na prevenção. “Pretendemos oferecer à população o que há de melhor em termos de tecnologia para garantir a segurança das pessoas, tanto pessoal quanto patrimonial. Além disso, as instituições financeiras e comerciais serão amplamente beneficiadas com isso”, destacou.

O presidente do Consep, João de Deus Campos, falou sobre a importância do engajamento de todos, tanto na esfera pública quanto privada. “Todos temos a ganhar com esse sistema. Com a formação desta comissão, vamos canalizar esforços para que ele seja implantado rapidamente”.

A comissão formada ficou definida:

Ronaldo de Oliveira – secretário da Fazenda da Prefeitura de Bambuí; vereador Pedro Renato – Câmara Municipal; advogado Deone Custódio de Toledo – OAB subseção da Comarca Bambuí; Solange Aparecida Tristão Pedra – Bambuí Bioenergia; João Januário – Acib; João Geraldo da Costa – gerente Banco do Brasil; Tadeu Isaías Pedrosa – presidente do Sindicato Rural e Rui Barbosa da Cunha – Lions Clube.