Da redação

A administração municipal juntamente com órgãos e empresas da cidade estão trabalhando para implantar o projeto “Vida Nova Rio Formiga”, programa que tem o objetivo de inserir ações na sub-bacia do rio para aumentar a quantidade e melhorar a qualidade de suas águas.

Na quinta-feira (3) autoridades do município se reuniram com a promotora Luciana Imaculada de Paula, no Ministério Público, para discutir ações sobre o projeto.

Na ocasião, foram debatidos pontos importantes como a aprovação do regimento da Unidade de Gestão do Projeto (UGP) e definição das atribuições de cada parceiro, além do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA ).

O PSA é uma ferramenta para ajudar na conservação e manejo adequado por meio de atividades de proteção e de uso sustentável do meio ambiente. O município é autorizado a conceder apoio técnico e financeiro aos proprietários, sendo que esse aporte se dará ao final da implantação das propostas. O financiamento do projeto ficará por conta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que destinará até 1% do seu resultado bruto mensal para arcar com as despesas.

Serão realizados ainda projetos junto ao Sicoob Credifor e com o Sindicato dos Produtores Rurais, eventos para mobilização em torno do programa.

Para iniciar as ações do projeto, o município contará com o auxílio da Agência Nacional das Águas (ANA).

Participaram do encontro representantes da Prefeitura, da Câmara, do Unifor-MG, do Sindicato dos Produtores Rurais, da ARPA, do Saae, do IEF de Formiga e de Arcos, da Aproff e da Polícia Ambiental.