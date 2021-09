Uma técnica de enfermagem flagrada ao fingir a aplicação de uma vacina contra a Covid-19 em um idoso, na cidade de Votuporanga (SP), em março deste ano, foi condenada por improbidade administrada.

De acordo com a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga, a mulher será penalizada de três formas: multa correspondente a duas vezes o valor de sua última remuneração; suspensão dos direitos políticos por três anos; e proibição de contratar ou receber incentivos do Poder Público por igual período.

De acordo com os autos, a ré atuava na rede municipal de saúde e, no ato da vacinação, inseriu a agulha no braço do idoso com a seringa vazia e fingiu aplicar a dose. O fato foi filmado por um familiar da vítima. Ela foi demitida por justa causa.

Segundo o juiz Reinaldo Moura de Souza, a funcionária foi negligente no exercício de suas funções. Sua conduta, mesmo não tendo causado dano patrimonial, configura improbidade. “Não obstante os argumentos da requerida, o desrespeito aos princípios da administração pública é evidente e ultrapassa a mera inabilidade, despreparo ou incompetência”, afirmou.