A CAIXA vai abrir, neste sábado (13), 59 agências no estado de Minas Gerais para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, das 8h às 12h.

A segunda parcela do benefício, que já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo CAIXA Tem, vem sendo disponibilizada para saque em espécie e transferências, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Ao todo, 680 agências estarão abertas novamente em todo o país.

Os beneficiários nascidos entre os meses de janeiro a novembro já contam com a possibilidade de realizar saques ou transferências bancárias.

A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em dezembro, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além de transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos.