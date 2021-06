A Caixa Econômica Federal informou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano que 336, dos 2.750 beneficiários do Auxílio Emergencial Municipal, não têm conta digital.

Para regularizar a situação, esses beneficiários precisam procurar uma das unidades do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) para apresentar a documentação que será enviada à instituição bancária.

A Prefeitura aguarda a liberação, por parte da CEF, da data do pagamento do benefício. Serão três parcelas de R$ 300.

Além destes 336 beneficiários, todos os que tem direito ao Auxílio Emergencial Municipal precisam comparecer em uma das unidades dos Cras para assinarem um documento e assim poder receber o auxílio.

De acordo com a Lei Municipal nº 5.612/2021 os critérios para recebimento do auxílio emergencial são: Ser residente do município de Formiga; estar inscrito no CadÚnico; ser beneficiário ativo do Programa Bolsa Família até a data de 28 de fevereiro de 2021; ter renda per capta de até R$ 178, não ter sido condenado por crime contra a administração pública; não estar cumprindo pena em regime fechado.

A pessoa que se encaixa nestes critérios deve procurar uma das unidades do Cras, munidos de documento de identidade com foto, de segunda a sexta-feira, das 08h às 11h e de 13h às 16h.

Confira endereços e telefones de onde a lista com os beneficiados estão disponíveis:

✅ Cras 1- Rua José Francino, 465 – Rosário

Telefones: 3329-1817 / 99808-5748

✅ Cras 2- Rua Agostinho Teles de Castro, 320 – Nossa Senhora de Lourdes

Telefones: 3329-1808 / 99913-0316

✅ Cras III – Alexandre José de Oliveira, 102 – Souza e Silva

Telefone: 99827-7233

✅ Cras IV – Rua Dico Lavino, SN – Novo Horizonte

Telefones: 3329-1833 / 99858-0703